"Очень тревожит судьба Антона Миранчука. "Локомотив" так поступает со своими воспитанниками, конечно… Интересно, что этот клуб вообще намерен делать, как и вся наша железная дорога. Первое, видимо, о чем там хочется подумать, - это деньги. Плюс, может быть, им финансирование перекрывают, кого?то, может подсиживают, там", - цитирует Первака "Матч ТВ".
Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" на правах свободного агента - в прошлом сезоне полузащитник провёл за клуб во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро. Сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в Турции.
Также в летнее трансферное окно "Локомотив" на правах свободных агентов покинули следующие игроки: голкипер Даниил Худяков, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Даниил Кулаков и Рифат Жемалетдинов и нападающий Артём Дзюба. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка.
Первак: очень тревожит судьба Антона Миранчука. Интересно, что "Локомотив" вообще намерен делать
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о трансферной политике "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"