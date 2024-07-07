- Стоят ли уже перед командой задачи на следующий сезон? Задачи перед командой у нас ставит президент. Пока я о них ничего не знаю, но для нас победа в ближайшем матче - это всегда основная задача. Сколько ещё новичков пополнят "Ростов" в летнюю кампанию? Не готов комментировать, – передаёт слова Рыскина Metaratings.ru.
По итогам сезона-2023/2024 "Ростов" занял седьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 43 очка в 30 матчах. В Кубке России жёлто-синие вышли во второй этап полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где уступили на своём поле будущему участнику Суперфинала калининградской "Балтике" (0:1).
Спортдиректор "Ростова" Рыскин отреагировал на вопрос о задачах клуба в сезоне-2024/2025
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин ответил на вопрос о задачах жёлто-синих в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"