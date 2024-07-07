- Объективно говоря, уровень Премьер-лиги упал, он вполне спокойно мог бы играть в командах нижней десятки. Нужно ли ему это? Он уже достаточно поработал и выиграл. Это ведь придётся куда-то ехать, а семья? Плюс у него неплохо получается в медиапространстве. Медиалига? Она ему особо не нужна, он и так узнаваемый человек. Медиалига сейчас практически как ФНЛ-2, там тренировки почти каждый день. А тренироваться каждый день приятнее в Премьер-лиге. Он найдёт себе команду там, - передаёт слова Бурлака Metaratings.ru.
В конце мая 2024 года официальный телеграм-канал московского "Локомотива" объявил об уходе из клуба 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы. В прошедшем сезоне на счету форварда 26 матчей во всех турнирах, 4 гола и 4 результативных паса, всего за "Локомотив" Дзюба забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач в 39 матчах.
Ранее в своей карьере воспитанник клубной академии московского "Спартака" Артём Дзюба выступал за первую команду красно-белых, "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал" и турецкий "Адана Демирспор. За сборную России футболист забил 30 голов и отдал 15 результативных передач в 55 матчах.
Бурлак: Дзюба найдёт себе команду в РПЛ. Спокойно мог бы играть в командах нижней десятки
Экс-защитник "Локомотива" Тарас Бурлак оценил карьерные перспективы экс-форварда "железнодорожников" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"