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Аршавин рассказал, что нужно для завершения гегемонии "Зенита" в РПЛ

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Заместитель генерального директора "Зенита" по развитию игроков Андрей Аршавин ответил на вопрос о необходимых факторах для окончания гегемонии сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
- Нужно, чтобы появились одна-две мощные команды. Как по составу, так и по управлению. Есть ли сейчас конкуренты у "Зенита"? На сегодняшний день пока такой команды не вижу. Следующий сезон в РПЛ выиграет "Зенит"? Безусловно, это главный претендент на чемпионство, - передаёт слова Аршавина "Советский спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом Российской премьер-лиги на протяжении шести последних сезонов - с момента назначения на должность главного тренера команды российского специалиста Сергея Семака.

С сезона-2018/2019 по сезон-2022/2023 сине-бело-голубые становились чемпионами досрочно. В сезоне-2023/2024 петербуржцы вышли на первое место только в последнем туре, опередив московское "Динамо", при этом также на золотые медали претендовал ставший в итоге вторым "Краснодар".

Зенит Андрей Аршавин
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