- Если Сергеев окажется в "Крыльях", он перейдёт к своему тренеру. Там знают его уровень и способности. Он не провалился в "Зените", но и не оправдал ожиданий. Там ждут от нападающих больше голов. Но Сергеев - чистый завершитель, который ждёт хороших передач от партнёров. Наверное, этого качества оказалось мало. Но в любом случае он принес пользу "Зениту", стал чемпионом. Там решили, что ему нужна практика, - передаёт слова Кирьякова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 29-летний нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев может вернуться в самарские "Крылья Советов", из которых перешёл к сине-бело-голубым в январе 2022 года. В настоящее время волжан продолжает тренировать 59-летний Игорь Осинькин, который был их главным тренером в течение всего срока выступления Ивана Сергеева за "Крылья" с августа 2020 года по январь 2022 года.
В составе самарцев Иван Сергеев побил бомбардирский рекорд Андрея Федькова в Первой лиге, забив в этом турнире в сезоне-2020/2021 40 голов.
Кирьяков: Сергеев в "Зените" не провалился, но и не оправдал ожиданий. В "Крылья" перейдёт к своему тренеру
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возможное возвращение форварда "Зенита" Ивана Сергеева в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Зенит"