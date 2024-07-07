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Источник: "Пари НН" может подписать израильского полузащитника Глазера

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"Пари НН" в ближайшее время может подписать контракт с игроком греческого "ОФИ" Даном Глазером.
Фото: "Маккаби" (Тель-Авив)
Как сообщает источник, израильский опорник может перейти в "Пари НН" в ближайшее время. Инициатором перехода выступает главный тренер нижегородцев Саша Илич, который пересекался с игроком в греческой лиге. Детали перехода пока что не сообщаются.

Дан Глазер является игроком "ОФИ", выступающего в лиге Греции. В составе команды он провел 27 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за такие клубы как "Маккаби" (Тель-Авив), "Маккаби" (Нетания) и Бейтар. Опорный полузащитник также выступает за национальную сборную Израиля, в составе которой провел 21 матч без результативных действий.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.

Источник: one.co.il

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