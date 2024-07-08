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Представитель нападающего Койта: планируем завершить переход в ЦСКА в самые ближайшие дни

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Махамаду Койта, представляющий интересы форварда Секу Койта, рассказал о скором переходе игрока в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
- Мы с Секу уже несколько дней в Москве. Переговоры с ЦСКА и медицинские обследования проходят хорошо. Секу уже находится в процессе визита к врачам, осталось всего два. Если все пройдёт хорошо, планируем завершить переход Койта в ЦСКА в самые ближайшие дни.

Форвард Секу Койта находится в статусе свободного агента. Последним клубом в карьере футболиста был "Ред Булл Зальцбург", цвета которого он защищал с 2019 года. Всего на счету 24-летнего малийца 43+23 по системе гол плюс пас в 106 матчах за австрийскую команду. В минувшем сезоне игрок забил 8 мячей и отдал 2 ассиста за 831 минуту в составе "Ред Булл Зальцбург". Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Койта в 4 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

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