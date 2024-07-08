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Президент "Оренбурга" Еремякин сообщил о скором подписании новичка

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о трансферных целях клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
"В клубе могут оказаться Артем Дзюба или Георгий Джикия? Думаю, мы завтра объявим игрока на одну из этих позиций. Ждать центрального нападающего и центрального защитника? Да", - цитирует Еремякина Metaratings.

В летнее трансферное окно "Оренбург" объявил о трансфере полузащитника Алексея Барановского из "Зенита" и защитника сине-бело-голубых Артёма Касимова, а также о переходе защитника "Локомотива" Дмитрия Рыбчинского.

По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 очко в 30-ти встречах. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 оренбуржцы сыграют с московским "Спартаком" на своём поле.

Оренбург Василий Еремякин
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