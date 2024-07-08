"В клубе могут оказаться Артем Дзюба или Георгий Джикия? Думаю, мы завтра объявим игрока на одну из этих позиций. Ждать центрального нападающего и центрального защитника? Да", - цитирует Еремякина Metaratings.
В летнее трансферное окно "Оренбург" объявил о трансфере полузащитника Алексея Барановского из "Зенита" и защитника сине-бело-голубых Артёма Касимова, а также о переходе защитника "Локомотива" Дмитрия Рыбчинского.
По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 очко в 30-ти встречах. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 оренбуржцы сыграют с московским "Спартаком" на своём поле.
Президент "Оренбурга" Еремякин сообщил о скором подписании новичка
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о трансферных целях клуба.
Фото: ФК "Оренбург"