"Новички ещё будут. В ближайшие дни к нам должны приехать ещё двое футболистов. Это игроки группы атаки, легионеры", - сказал Руслан Газзаев.
Этим летом грозненский клуб покинул лучший бомбардир команды прошлого сезона Мохамед Конате. Африканский форвард забил 11 голов в 29 матчах РПЛ. Также из Грозного уехал полузащитник Артем Тимофеев, который перешел в московский "Локомотив". В "Ахмат" на правах аренды пришел защитник "Зенита" Арсен Адамов, а также защитник Александр Жиров, пребывающий в статусе свободного агента.
В прошедшем сезоне грозненцы заняли десятое место с 35-ю набранными очками, выдав на финише сезона спасительную серию из пяти побед подряд.
Источник: Metaratings
"Ахмат" анонсировал подписание двоих легионеров для усиления атаки
Советник президента по спортивным вопросам "Ахмата" Руслан Газзаев анонсировал подписание двух игроков-легионеров в атакующую линию.
Фото: "Чемпионат"