"Почему Джикия без команды? Шпинев – может быть, здесь проблема. Миранчук тоже без команды, как и Худяков. Жемалетдинов на просмотре в ЦСКА. Может быть, конкретно с агентом не хотят работать, поэтому ребята без команды. Вадиму здоровья, он пережил инсульт, а ребятам быстрее найти команду. У меня в 29 лет была такая же ситуация - никто не хотел брать даже на просмотр. Возможно, из-за агента", - заявил Пименов.
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" летом текущего года в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что услуги футболиста были предложены нескольким клубам РПЛ. В числе претендентов на защитника назывались "Локомотив" и "Ростов". Агент Джикии Вадим Шпинев заявлял, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Голкипер Даниил Худяков, а также полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, делами которых также занимается агент Шпинев, покинули московский "Локомотив", также, в статусе свободных агентов. Рифат Жемалетдинов участвует в тренировочном сборе вместе с ЦСКА. Даниил Худяков, по данным СМИ, близок к переходу в австрийский "Штурм".
Источник: "РБ Спорт"
Пименов: Джикия, Миранчук и Худяков без команды, возможно, со Шпиневым не хотят работать
Экс-форвард "Динамо" Руслан Пименов предположил, что экс-капитан "Спартака" Георгий Джикия до сих пор находится без команды из-за нежелания клубов сотрудничать с агентом Вадимом Шпиневым.
Фото: Global Look Press