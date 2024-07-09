"Задача "Динамо" - работать, пользоваться каждым моментом, догонять "Зенит". Я не могу подойти к Гафину и сказать: "Дим, купи, пожалуйста, мне центрального защитника за 15 миллионов евро". Он скажет: "Нет". Мы будем работать, чтобы цепляться за каждый шанс и показать лучше результат, чем в прошлом сезоне", - заявил Личка.
Московское "Динамо" под руководством Марцела Лички до последнего тура претендовало на золотые медали РПЛ в сезоне 2023/24. Для победы в чемпионате бело-голубым было достаточно не проиграть в заключительном матче "Краснодару" в 30-м туре. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу "быков".
В параллельной игре "Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1) с голом от бразильца Артура на 86-й минуте и опередил "Динамо" на 1 очко. Бело-голубые, в свою очередь, финишировали на 3-м месте, пропустив вперед себя "Краснодар" по дополнительным показателям.
Источник: "РБ Спорт"
Главный тренер "Динамо" Личка: я не могу подойти к Гафину и попросить купить защитника за 15 млн евро
Наставник "Динамо" Марцел Личка рассказал о трудностях работы клуба на трансферном рынке.
Фото: "Матч ТВ"