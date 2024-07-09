Красно-былые хотели подписать 25-летнего вингера "Галатасарая" и сборной Турции на замену Квинси Промесу. Накануне появилась информация о том, что Актюркоглу не перейдет в московский клуб.
"Керем отказался от перехода в "Спартак". Он хочет играть в клубе, который участвует в еврокубках", - объяснил агент футболиста.
По данным источника, футболист отклонил предложение "Спартака" и рассматривает варианты продолжения карьеры в европейских клубах, в частности, в составе испанского "Реала Сосьедада".
По оценке портала Transfermarkt стоимость турецкого футболиста составляет 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне Керем принял участие в 49 матчах, включая игры за сборную Турции. Он забил 15 голов и сделал девять голевых передач.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Стало известно, почему турецкий вингер Керем Актюркоглу отказал "Спартаку"
Агент турецкого атакующего полузащитника Керема Актюркоглу рассказал, почему его клиент отказался переходить в московский "Спартак".
Фото: ФК "Галатасарай"