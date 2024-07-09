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Аршавин: не вижу, за счет чего соперники могут составить конкуренцию "Зениту" в новом сезоне

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Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением, смогут ли клубы РПЛ составить конкуренцию петербургскому клубу в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне.
Фото: РИА Новости
"Ничего себе, мы такой подарок сделали в прошлом сезоне – вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате. Что ещё надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается! Вижу ли я, за счет чего другие клубы могут составить конкуренцию "Зениту"? Пока нет", - сказал Аршавин.

Последние шесть сезонов "Зенит" неизменно становится чемпионом России. В прошлом сезоне сине-бело-голубые сделали "золотой требл" - завоевали золотые медали РПЛ, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны. В сезоне 2024-25 клуб с берегов Невы будет праздновать 100 лет со дня своего основания. Команда Сергея Семака уже 13 июля сможет взять очередной трофей, "Зенит" сыграет в "Краснодаром" в матче за Суперкубок на "Волгоград Арене". В первом туре РПЛ петербуржцы отправятся в гости к самарским "Крыльям Советов".

Источник: "РБ Спорт"

Андрей Аршавин Зенит
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