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Аршавин: при Федуне в "Спартаке" было веселее. Зарема неплохо высказывалась, язвительный язык у неё

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Бывший игрок "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин высказался о бывшем владельце "Спартака" Леониде Федуне и его супруге Зареме Салиховой.
Фото: соцсети Андрея Аршавина
"Зарема, кстати, неплохо высказывалась. Мне нравилось, язвительный язык у неё. При Федуне в "Спартаке" было веселее. У них вроде за межсезонье особо ничего не поменялось, не попадаются нигде - ни с результатами, ни с трансферами", - сказал Аршавин.

Леонид Федун с 2004 по 2022 год владел 32,7% акций и являлся президентом московского "Спартака", а также был председателем совета директоров клуба. При нем впервые за 16 лет красно-белые завоевали золотые медали чемпионата России в сезоне 2016-17. В прошедшем сезоне 2023-24 московский "Спартак" занял пятое место в РПЛ, набрав 50 очков и отстав от чемпиона "Зенита" на семь баллов. В новом розыгрыше российского чемпионата красно-белыми будет руководить сербский тренер Деян Станкович.

Источник: "РБ Спорт"

Андрей Аршавин Зарема Салихова Леонид Федун Спартак
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