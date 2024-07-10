"Да, это правда, "Краснодар" отправил мне комплект медалей по итогам прошлого сезона. Я жду, скоро они будут у меня", - цитирует Ивича "РБ Спорт".
Напомним, что Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" в марте этого года, его место занял Мурад Мусаев, который ранее уже работал в клубе. По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит", набравший 57 очков.
Ивич: "Краснодар" отправил мне комплект медалей по итогам прошлого сезона
Бывший тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал, что клуб отправил ему комлпект медалей по итогам сезона-2023/2024.
Фото: ФК "Краснодар"