"Трансфер Соболева сорвался? Ребят, спрашивайте у тех, кто пишет. На данный момент у меня никаких новостей. Нет", — заявил Малышев.
Ранее в СМИ появилась информация, что трансфер нападающего Александра Соболева в "Зенит" сорвался. Сообщалось, что клубы не смогли договориться между собой о сумме сделки. Ранее разные источники называли возможную сумму трансфера, которая варьировалась от 8-ми до 20-ти миллионов евро.
В минувшем сезоне Александр Соболев принял участие в 27-ми матчах "Спартака" в РПЛ. На его счету 5 забитых мячей и 6 результативных передач.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Спартака" - о срыве трансфера Соболева в "Зенит": спрашивайте у тех, кто пишет, у меня нет новостей
Гендиректор "Спартака" Олег Малышев не стал подтверждать информацию о срыве трансфера форварда красно-белых Александра Соболева в "Зенит".
Фото: РИА Новости