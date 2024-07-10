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Гендиректор "Спартака" - о срыве трансфера Соболева в "Зенит": спрашивайте у тех, кто пишет, у меня нет новостей

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Гендиректор "Спартака" Олег Малышев не стал подтверждать информацию о срыве трансфера форварда красно-белых Александра Соболева в "Зенит".
Фото: РИА Новости
"Трансфер Соболева сорвался? Ребят, спрашивайте у тех, кто пишет. На данный момент у меня никаких новостей. Нет", — заявил Малышев.

Ранее в СМИ появилась информация, что трансфер нападающего Александра Соболева в "Зенит" сорвался. Сообщалось, что клубы не смогли договориться между собой о сумме сделки. Ранее разные источники называли возможную сумму трансфера, которая варьировалась от 8-ми до 20-ти миллионов евро.

В минувшем сезоне Александр Соболев принял участие в 27-ми матчах "Спартака" в РПЛ. На его счету 5 забитых мячей и 6 результативных передач.

Источник: "СЭ"

Спартак Олег Малышев Александр Соболев Российские трансферы Зенит
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