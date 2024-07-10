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Бабаев: если летом Чалов не уходит из ЦСКА, мы садимся и подписываем долгосрочный контракт

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о желании клуба продлить контракт с форвардом Федором Чаловым.
Фото: "Матч ТВ"
"Когда продлевался контракт с Федором, мы дали ему слово и отразили это в контракте. Для европейских клубов определенного уровня действительно есть специальные условия. Но пока никаких официальных предложений не поступало. Если летом Чалов не уходит, то мы садимся за стол переговоров и подписываем долгосрочный контракт", - заявил Бабаев.

Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов в апреле этого года продлил с "армейцами" контракт до лета 2025-го. Прошлое трудовое соглашение между футболистом и клубом истекало в конце календарного 2024-го года. По данным СМИ, в новом контракте Чалова присутствует опция выкупа для зарубежных клубов, которая составляет 4.2 миллиона евро. Сам футболист, как предполагается, хочет попробовать свои силы в Европе.

В минувшем сезоне Федор Чалов принял участие в 41-м матче в составе ЦСКА во всех турнирах. На счету 26-летнего нападающего 16 голов и 5 результативных передач.

Источник: "СЭ"

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