"Когда продлевался контракт с Федором, мы дали ему слово и отразили это в контракте. Для европейских клубов определенного уровня действительно есть специальные условия. Но пока никаких официальных предложений не поступало. Если летом Чалов не уходит, то мы садимся за стол переговоров и подписываем долгосрочный контракт", - заявил Бабаев.
Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов в апреле этого года продлил с "армейцами" контракт до лета 2025-го. Прошлое трудовое соглашение между футболистом и клубом истекало в конце календарного 2024-го года. По данным СМИ, в новом контракте Чалова присутствует опция выкупа для зарубежных клубов, которая составляет 4.2 миллиона евро. Сам футболист, как предполагается, хочет попробовать свои силы в Европе.
В минувшем сезоне Федор Чалов принял участие в 41-м матче в составе ЦСКА во всех турнирах. На счету 26-летнего нападающего 16 голов и 5 результативных передач.
Источник: "СЭ"
Бабаев: если летом Чалов не уходит из ЦСКА, мы садимся и подписываем долгосрочный контракт
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о желании клуба продлить контракт с форвардом Федором Чаловым.
Фото: "Матч ТВ"