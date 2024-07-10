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Бабаев: Обляков - один из лидеров ЦСКА. В наши планы не входит с ним расставаться, но все бывает

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность того, что клуб в летнее трансферное окно покинет полузащитник Иван Обляков.
Фото: "Матч ТВ"
"Что касается Ивана, то мы недавно продлили с ним контракт, достаточно непростые были переговоры. Он один из лидеров команды. В наши планы не входит расставаться с ним. Но при этом, как вы знаете, все бывает. На данный момент эти разговоры беспочвенны", - заявил Бабаев.

Иван Обляков перебрался в ЦСКА из "Уфы" в августе 2018-го года. Действующий контракт 26-летнего полузащитника с "армейцами" рассчитан до лета 2027-го года. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Облякову со стороны санкт-петербургского "Зенита" и московского "Динамо".

По данным источников, ЦСКА готов отпустить Ивана Облякова за 15 миллионов евро. В сезоне 2023/24 хавбек сборной России провел в футболке ЦСКА 38 матчей во всех турнирах. На его счету 4 гола и 5 голевых передач.

Источник: "СЭ"

Роман Бабаев Иван Обляков ЦСКА Зенит Российские трансферы
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