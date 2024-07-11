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"Химки" подписали контракт с Лукасом Верой

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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковные "Химки", сообщил, что полузащитник Лукас Вера подписал контракт с клубом.
Фото: ФК "Оренбург"
"Да, подписали контракт с Лукасом Верой", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что подмосковные "Химки" заплатят "Оренбургу" за трансфер Лукаса Веры 1 миллион евро, а сам игрок подпишет контракт по схеме "2+1". В завершившемся сезоне полузащитник провёл за оренбуржцев во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счёт 1 забитый мяч и 5 результативных передач. Рыночная стоимость 27-летнего игрока по версии портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Химки Лукас Вера Оренбург Российские трансферы Туфан Садыгов
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