"Не думаю, что у "Краснодара" есть шансы на победу в Суперкубке. У них много кто ушел из команды, Кордоба играет на Кубке Америки. Забивать там просто некому. Международный турнир, где "Зенит" играл против команд из Сербии и Аргентины, - это вам не товарищеские матчи. "Зенит" находится в хорошей форме. Да и скамейка запасных у них посильнее будет. "Краснодару" надо будет просто из кожи вон лезть, чтобы добиться результата", - заявил Ловчев.
"Зенит" и "Краснодар" определят обладателя Суперкубка России в очном матче 13-го июля. Поскольку сине-бело-голубые в минувшем сезоне одержали победу и в РПЛ, и в Кубке страны, соперником подопечных Сергея Семака в игре за Суперкубок стал "Краснодар", занявший в турнирной таблице 2-е место.
В рамках подготовки к официальным матчам сезоне 2024/25 "Зенит" принял участие в Летнем Кубке, где их соперниками стали клуб "Сочи" из Первой лиги, аргентинский "Тальерес" и сербская "Црвена Звезда". В матчах с "Сочи" и "Тальересом" были одержаны победы (5:2) и (1:0). В игре с "Црвеной Звездой" "Зенит" потерпел минимальное поражение (1:2) и уступил балканскому клубу победу в турнире.
Ловчев: международный турнир, где играл "Зенит" - это вам не товарищеские матчи. Думаю, у "Краснодара" нет шансов
Экс-футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: "Матч ТВ"