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Медведев: посмотрите, как Глушенков взаимодействовал с Венделом - будто они в одном детдоме выросли

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев оценил дебют в команде форварда Максима Глушенкова в матче Суперкубка России против "Краснодара" (4:2).
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С "Краснодаром" сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях. Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом - будто они в одном детдоме выросли", - заявил Медведев.

"Зенит" завоевал Суперкубок России в первом официальном матче российского сезона. Игра с "Краснодаром" завершилась со счетом 4:2. Новичок команды Максим Глушенков, перешедший в команду в летнее трансферное окно из "Локомотива", оформил дубль. Оба своих гола россиянин забил с передач бразильца Вендела.

Сам Вендел также отметился одним забитым мячом. Полузащитник откликнулся на скидку серба Страхини Эраковича, после подачи Максима Глушенкова от угла поля. Победа в Суперкубке страны стала для "Зенита" 9-й в истории.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Медведев Зенит Краснодар Суперкубок России Максим Глушенков Маркус Вендел
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