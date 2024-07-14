"Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С "Краснодаром" сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях. Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом - будто они в одном детдоме выросли", - заявил Медведев.
"Зенит" завоевал Суперкубок России в первом официальном матче российского сезона. Игра с "Краснодаром" завершилась со счетом 4:2. Новичок команды Максим Глушенков, перешедший в команду в летнее трансферное окно из "Локомотива", оформил дубль. Оба своих гола россиянин забил с передач бразильца Вендела.
Сам Вендел также отметился одним забитым мячом. Полузащитник откликнулся на скидку серба Страхини Эраковича, после подачи Максима Глушенкова от угла поля. Победа в Суперкубке страны стала для "Зенита" 9-й в истории.
Источник: "РБ Спорт"
Медведев: посмотрите, как Глушенков взаимодействовал с Венделом - будто они в одном детдоме выросли
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев оценил дебют в команде форварда Максима Глушенкова в матче Суперкубка России против "Краснодара" (4:2).
Фото: официальный сайт "Зенита"