- Ожидал ли, что "Краснодар" будет настолько беспомощным? Честно сказать, не ожидал. Прогнозировал победу "Зенита" примерно со счётом 2:0, с учётом того, что отсутствует лучший футболист "Краснодара" Кордоба. В первом тайме на поле была одна команда, не знаю, что случилось с "Краснодаром". Наверное, этот вопрос к Мусаеву, он перед игрой говорил: "Мы дадим бой". В первом тайме я этого не увидел, а второй смотреть не стал. Во втором тайме что-то поменялось, вроде даже забили и моменты были. Хотя и у "Зенита" были моменты. Говорить о потерях в составе "Краснодара" не приходится, да, отсутствует Кордоба, но состав отличный. Такому составу позавидуют команды Премьер-лиги, - передаёт слова Мостового Metaratings.ru.
13 июля 2024 года на поле волгоградской "Волгоград Арены" прошёл матч за Суперкубок России-2024, трофей разыграли действующий чемпион и обладатель Кубка России петербургский "Зенит" и серебряный призёр национального первенства "Краснодар". После первого тайма сине-бело-голубые выигрывали со счётом 3:0, во второй половине матча чёрно-зелёные дважды сокращали отставание, в итоге встреча завершилась со счётом 4:2.
В составе "Зенита" дубль и предголевой пас оформил новичок сине-бело-голубых атакующий полузащитник Максим Глушенков, гол и две результативных передачи записал на свой счёт бразильский хавбек Вендел. В составе "Краснодара" отличился атакующий хавбек Никита Кривцов, на счету которого забитый мяч и результативный пас на Фёдора Смолова.
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Мостовой: не ожидал, что "Краснодар" против "Зенита" будет настолько беспомощным. Их составу позавидуют команды РПЛ
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал итоги матча за Суперкубок России "Зенит" - "Краснодар" (4:2).
Фото: AFP