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Газзаев: Глушенков - отличное приобретение для "Зенита". Российский футболист показывает такую качественную игру

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Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре атакующего полузащитника Максима Глушенкова в матче за Суперкубок России "Зенит" - "Краснодар" (4:2).
Фото: ФК "Зенит"
- Я думаю, что Глушенков - это отличное приобретение. Он провёл хороший прошлый сезон за "Локомотив", был одним из лидеров команды. Он очень органично вписался в состав "Зенита". Радует, что российский футболист показывает такую качественную игру, - цитирует Газзаева Metaratings.ru.

24-летний атакующий хавбек Максим Глушенков в июне 2024 года перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит", сумма трансферной компенсации составила 6,3 миллиона евро. В матче за Суперкубок России против "Краснодара" (4:2), который стал для Глушенкова первым официальным в составе "Зенита", футболист отметился дублем и принял участие ещё в двух голевых комбинациях.

Новый Малком «Зенита» – Глушенков? Яркий дебют скандального хавбека с «Краснодаром» принёс Петербургу Суперкубок России

Суперкубок России Максим Глушенков Зенит Краснодар Валерий Газзаев
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