"Окно не закрыто, наши скауты и тренерский штаб работают. Не исключаю, что будут один-два дополнительных перехода. Мы говорим про вход", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Этим летом состав петербургского "Зенита" пополнили вингер "Локомотива" Максим Глушенков, защитник "Краснодара" Сергей Волков, защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков и вратарь "Балтики" Евгений Латышонок. Также сине-бело-голубые выкупили права на форварда "железнодорожников" Вильсона Изидора.
Медведев: не исключаю, что у "Зенита" будут один-два дополнительных перехода
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о планах клуба на остаток летнего трансферного окна.
Фото: Чемпионат.com