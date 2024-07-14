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Медведев: не исключаю, что у "Зенита" будут один-два дополнительных перехода

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о планах клуба на остаток летнего трансферного окна.
Фото: Чемпионат.com
"Окно не закрыто, наши скауты и тренерский штаб работают. Не исключаю, что будут один-два дополнительных перехода. Мы говорим про вход", - цитирует Медведева "Чемпионат".

Этим летом состав петербургского "Зенита" пополнили вингер "Локомотива" Максим Глушенков, защитник "Краснодара" Сергей Волков, защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков и вратарь "Балтики" Евгений Латышонок. Также сине-бело-голубые выкупили права на форварда "железнодорожников" Вильсона Изидора.

Зенит Александр Медведев
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