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Защитник "Зенита" Горшков сравнил эмоции от победы в Суперкубке с теми, которые он испытал от рождения ребенка

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Новичок "Зенита" Защитник Юрий Горшков отреагировал на победу в Суперкубке России.
Фото: ФК "Зенит"
- Эмоции от победы в Суперкубке с "Зенитом" — самые большие, которые я получал от футбола. У меня уже были большие матчи. Например, финал Кубка. Но тут трофей! Я сравнил бы эти эмоции с теми, которые испытал, когда у меня родился ребенок.

Вчера, 13 июля, в Волгограде состоялся матч за Суперкубок России, в котором "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 4:2. Этот титул стал для новичка петербуржцев защитника Юрия Горшкова первым в сине-бело-голубой футболке. Напомним, этим летом игрок перебрался в стан чемпионов России из самарских "Крыльев Советов". Для "Зенита" этот Суперкубок стал девятым за всю историю клуба и пятым подряд.

Источник: Sport24

Юрий Горшков Зенит Суперкубок России Краснодар
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