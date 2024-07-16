"Роман сказал слова, которые относились ко всем, а не конкретно к Соболеву. Изначально в "Спартак" берут тех, кто хочет за него выступать, и с такими игроками занимаются. Слухи - это всегда слухи. Когда все будет официально, тогда и будем говорить", - сказал Ещенко.
Роман Зобнин, комментируя новости о вероятном перехода Соболева в стан сине-бело-голубых, заявил, что футболисты без желания и мотивации играть за "Спартак" не должны выступать за московскую команду. Этим летом Александр Соболев может перейти в "Зенит", по информации СМИ, сумма трансфера может составить от 8 до 12 миллионов евро, но петербуржцы пока не делали официального предложения. Контракт нападающего с красно-белыми действует до июня 2026 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Экс-спартаковец Ещенко отреагировал на слова Зобнина по поводу возможного ухода Соболева в "Зенит"
Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал слова полузащитника красно-белых Романа Зобнина по поводу возможного перехода форварда Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"