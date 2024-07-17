"В целом считаю, что имидж лиги и образ российского футбола зависят в том числе и от участников соревнования, в первую очередь игроков. Они являются примером для подрастающего поколения. В связи с этим мне представляется, что люди с таким негативным имиджем не должны принимать участие в наших соревнованиях", - приводит слова Митрофанова "Известия".
В конце февраля в ОАЭ после предсезонных сборов задержали голландского футболиста Квинси Промеса. С того времени решается вопрос об экстрадиции 32-летнего полузащитника на родину, в Нидерланды, где его обвинили в двух уголовных преступлениях. 30 июня контракт Промеса и "Спартака" истёк и московский клуб объявил, что продолжить сотрудничество с игроком в настоящее время не представляется возможным.
Генсек РФС Митрофанов - о Промесе: люди с таким негативным имиджем не должны играть в РПЛ
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился своим мнением о ситуации, сложившейся с бывшим футболистом московского "Спартака" Квинси Промесом.
Фото: "РИА Новости"