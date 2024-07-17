"Пока от "Спартака" нечего ожидать. Однозначно, они при всем том, что у них творится на протяжении многих лет, обязаны быть в тройке. В "Спартак" вложено столько денег, что иначе быть не должно", приводит слова Мостового Sport24.
Сезон-2023/24 красно-белые завершили на пятом месте, уступив чемпиону страны - петербургскому "Зениту" - 7 очков. В это межсезонье московский клуб возглавил 45-летний сербский специалист Деян Станкович, а пока единственным приобретением является 32-летний бразильский нападающий Виллиан Жозе. Новый сезон чемпионата России "Спартак" начнёт 21 июля в Оренбурге матчем против одноимённого клуба.
Мостовой - о "Спартаке" в новом сезоне РПЛ: вложено столько денег, обязаны быть в тройке
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступления московского "Спартака" в новом сезоне РПЛ.
Фото: "РИА Новости"