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Полузащитник Иван Илич прибыл на сборы с "Торино". Игроком интересуется "Зенит"

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Сербский полузащитник "Торино" Иван Илич, которого хочет купить "Зенит", прибыл на сборы с итальянской командой.
Фото: соцсети Альберто Джулини
Хавбек был замечен в Пинцоло, сообщает журналист Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини. Летние тренировочные сборы туринцев начались 17 июля и продлятся до 27 июля, уточняется в сообщении.

Ранее журналист Николо Скира писал, что петербургский "Зенит" согласовал переход 23-летнего хавбека. По информации источника, сумма трансфера может составить 23 миллиона евро.

Илич в прошлом сезоне забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 33 матчах за "Торино". Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

"Спорт-Экспресс"

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