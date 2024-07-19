Хавбек был замечен в Пинцоло, сообщает журналист Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини. Летние тренировочные сборы туринцев начались 17 июля и продлятся до 27 июля, уточняется в сообщении.
Ранее журналист Николо Скира писал, что петербургский "Зенит" согласовал переход 23-летнего хавбека. По информации источника, сумма трансфера может составить 23 миллиона евро.
Илич в прошлом сезоне забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 33 матчах за "Торино". Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
"Спорт-Экспресс"
Полузащитник Иван Илич прибыл на сборы с "Торино". Игроком интересуется "Зенит"
Сербский полузащитник "Торино" Иван Илич, которого хочет купить "Зенит", прибыл на сборы с итальянской командой.
Фото: соцсети Альберто Джулини