"С таким составом "Локомотив" будет бороться лишь за пятерку. Возможный уход Баринова в Испанию? Не готов обсуждать это, потому что у Баринова была травма. Сложно сказать. Но, думаю, стороны не договорятся. Есть определенные трудности с рабочей визой", - заявил Сафонов.
Ранее сообщалось, что капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов может покинуть московский клуб. Интерес к футболисту приписывали испанскому "Алавесу". Сам футболист ранее заявлял о желании попробовать свои силы в Европе.
Агент Дмитрия Баринова Павел Банатин в интервью не стал исключать вероятность смены клуба своим клиентом в летнее трансферное окно. Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026-го года.
Источник: Metaratings
Агент Сафонов: у Баринова есть трудности с рабочей визой. Не думаю, что трансфер в "Алавес" состоится
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил вероятность перехода полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в испанский "Алавес".
Фото: ФК "Локомотив"