"Я бы сейчас не поехал работать в российский клуб. Пока это невозможно. Не хочу. Даже если "Спартак" предложит мне несколько миллионов евро - я им откажу", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Властимит Петржела возглавлял петербургский "Зенит" с 2003 по 2006 год, также специалист работал в ряде чешских клубов и в азербайджанском "Нефтчи". По итогам сезона-2023/2024 сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз подряд, а московский "Спартак" расположился на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата, отстав от петербуржцев на семь очков. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 сине-бело-голубые сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а красно-белые сыграют в гостях с "Оренбургом".
Петржела: не хочу работать в России, даже если "Спартак" предложит мне несколько миллионов евро
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что не хочет работать в России.
Фото: ФК "Зенит"