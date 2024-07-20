"Дарко сейчас в "Ахмате", у него новый контракт. Конечно, если поступит предложение, которое удовлетворит и нашего игрока, и грозненцев, мы открыты к обсуждению", - цитирует агента "РБ Спорт".
Дарко Тодорович, играющий на позиции правого крайнего защитника, выступает за "Ахмат" с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В прошлом сезоне 27-летний босниец провел за грозненскую команду 35 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых ассиста. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Агент Тодоровича: если поступит предложение, которое всех удовлетворит, мы открыты к обсуждению
Агент защитника "Ахмата" Дарко Тодоровича Трифун Миличевич прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: Global Look Press