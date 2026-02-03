Алип - о новичке "Зенита": очень хороший футболист

Джон адаптируется, привыкает к коллективу.Что-то у него не получается, но думаю, что до конца сборов все будет хорошо и будем лучше понимать друг друга. По тренировкам видно, что он очень хороший футболист, с мячом на "ты", - цитирует игрока "СЭ".
Переход футболиста в "Зенит" был официально объявлен в конце января. По данным прессы, сумма сделки могла составить порядка 20 млн евро.
После 18 туров РПЛ петербургский клуб с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице. Возобновление чемпионата России ожидается в конце февраля.