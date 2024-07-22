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Газзаев - о поражении "Спартака": наверное, за последние годы это была худшая игра

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Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал поражение "Спартака" в матче 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
"По первому матчу я не вижу каких-то мало-мальских изменений в игре "Спартака" при новом тренере Деяне Станковиче. Наверное, за последние годы это была вообще худшая игра "Спартака" во всех соревнованиях. Я такого "Спартака" за последние годы не видел", - сказал Газзаев.

В минувшее воскресенье московский "Спартак" проиграл на выезде "Оренбургу" со счетом 0:2. Голами в составе хозяев отличились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк. Это был первый официальный матч Деяна Станковича на тренерском мостике красно-белых. Сербский специалист возглавил команду в конце прошлого сезона и успел провести летние тренировочные сборы перед началом нового розыгрыша РПЛ. Во втором туре спартаковцы сыграют в гостях с подмосковными "Химками".

Источник: "РИА Новости"

Спартак Валерий Газзаев
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