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Гендиректор "Динамо Мх" Газизов - о возможном переходе Джикии: мы Жору ждём

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход в команду защитника Георгия Джикия.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы Жору ждём. Если он придёт, для нас это будет большой-большой успех. Когда мы виделись, я сказал - приходи к нам. Гаджи Муслимович Георгию тоже сказал это", - сказал Газизов.

Центральный защитник Георгий Джикия с 2017 года играл за московский "Спартак", в конце прошлого сезона руководство красно-белых не стало продлевать контракт. В настоящее время футболист пребывает в статусе свободного агента, портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.

Накануне махачкалинское "Динамо" стартовало в РПЛ в матче против подмосковных "Химок", встреча 1-го тура завершилось ничьей 1:1.

Источник: "РБ Спорт"

Динамо Мх Шамиль Газизов Георгий Джикия
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