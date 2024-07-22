"Обидно, как поражение. Мы не забили два пенальти. И по игре у нас было больше моментов. Это футбол. Надеюсь, что это будет худшая наша игра в плане реализации", - сказал Глушаков.
В минувшее воскресенье подмосковные "Химки" на своем поле сыграли вничью 1:1 с махачкалинским "Динамо". На 23-й минуте хозяева заработали пенальти, к точке подошел нападающий Александр Руденко, но не смог реализовать одиннадцатиметровый. В первом тайме красно-черным снова представилась возможность пробить пенальти - полузащитник Хетаг Хосонов не забил. Глушаков вышел на поле со скамейки запасных на 89-й минуте, заменив Антона Заболотного. Во втором туре "Химки" примут на своем поле московский "Спартак".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Глушаков - о ничье с "Динамо Мх": обидно, как поражение. Мы не забили два пенальти
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Химки"