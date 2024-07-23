"Не показал жёлтую карточку Гюрлюку - тот взял мяч и куда-то пошёл, это неспортивное поведение. Также нужно было показывать жёлтую Максименко - тот зачем-то похлопал своей перчаткой по сопернику. Тут не надо разговаривать, надо показывать карточки. Оценка 8,2", - сказал Федотов.
Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и "Спартаком" прошел 21 июля на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0, голами в составе оренбуржцев отличились Матиас Перес и Эмриджан Гюрлюк. Главный арбитр Алексей Сухой показал шесть желтых карточек - по три игрокам каждой из команд.
Во втором туре красно-белые сыграют в гостях против подмосковных "Химок", а "Оренбург" на своем поле примет грозненский "Ахмат".
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр Федотов нашел недочеты в работе судьи на матче "Оренбурга" и "Спартака"
Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу рефери Алексея Сухого на матче 1-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"