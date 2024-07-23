"Фернандес - зарекомендовавший себя футболист, это очень мастеровитый игрок. О его классе и говорить не приходится! Тут дело в другом — наша команда строится чуть по-другому. Естественно, такой футболист всегда будет украшением для любой команды, он бы стал усилением для "Динамо", но Марио вряд ли будет в Махачкале", - сказал Газизов.
Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний крайний защитник уйдет из петербургского "Зенита" до конца июля из-за своей формы. Тренерский штаб сине-бело-голубых не верит, что натурализованный бразилец сможет набрать свои прежние кондиции. Марио Фернандес присоединился к петербургскому клубу в 2023 году, по сообщениям прессы, футболист отказался от возвращения в ЦСКА, чтобы переехать в Санкт-Петербург. Контракт с защитником подписали на один год, в договоре также была опция о продлении еще на один сезон. В прошедшем розыгрыше РПЛ Марио принял участие в 12 матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
Гендиректор "Динамо Мх" Газизов - о возможном подписании Фернандеса: Марио вряд ли будет в Махачкале
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал возможное подписание 33-летнего защитника Марио Фернандеса.
Фото: РИА Новости