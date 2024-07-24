"На мой взгляд, Эдуард, наверное, уже готов к игре в Европе. (...) Он очень мобильный игрок, здорово оснащен технически и хорошо видит поле. Но в целом Сперцяну еще есть куда расти. Главное, что он показывает стабильную игру уже не один сезон. Это очень важно для становления и развития футболиста", - сказал Точилин.
В прошлом сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и семь раз ассистировал своим партнерам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-лентего игрока в 20 миллионов евро, действующее трудовое соглашение с краснодарским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее в СМИ сообщали, что "Краснодар" отказал французскому "Лансу" в трансфере Эдуарда, "быки" намерены сохранить футболиста сборной Армении в команде.
Источник: Legalbet
Точилин: Сперцян готов к игре в Европе, он показывает стабильную игру уже не один сезон
Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин оценил перспективы полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна для продолжения карьеры в европейском клубе.
Фото: ФК "Краснодар"