Цветков - об игре Соболева: так держать, Санек! Красавец!

- Что касается дубля Соболева, то Александр меня приятно удивляет. Когда его взяли в команду, я скептически отнесся к этому переходу, но сейчас понимаю, что все было сделано верно. 100%.
Потому что он и в концовке минувшего сезона здорово помог команде. Так держать, Санек! Красавец! Дай бог, чтобы он точно так же продолжал дальше, - цитирует Цветкова "Матч ТВ".
Вчера, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре чемпионата России со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Соболев также забил гол в Суперкубке России и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
Напомним, что команда Сергея Семака является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Суперкубка страны.