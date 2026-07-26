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Цветков - об игре Соболева: так держать, Санек! Красавец!

Экс-защитник "Зенита" Валерий Цветков оценил игру Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Цветкова, он скептически относился к трансферу Соболева, но теперь понимает, что это было верное решение.

- Что касается дубля Соболева, то Александр меня приятно удивляет. Когда его взяли в команду, я скептически отнесся к этому переходу, но сейчас понимаю, что все было сделано верно. 100%.

Потому что он и в концовке минувшего сезона здорово помог команде. Так держать, Санек! Красавец! Дай бог, чтобы он точно так же продолжал дальше, - цитирует Цветкова "Матч ТВ".

Вчера, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре чемпионата России со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Соболев также забил гол в Суперкубке России и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что команда Сергея Семака является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Суперкубка страны.

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