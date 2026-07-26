Быстров: видимо, с "Динамо" действительно что-то не так

- Не знаю, что случилось с "Динамо" в матче с "Крыльями Советов", но, видимо, с ними действительно что-то не так. Как обычно. Никто из москвичей ничего не показал.
Тренерскому штабу москвичей надо задуматься, что делать в следующем матче. А самарцы молодцы, неплохо сыграли, - приводит слова Быстрова Metaratings.
В первом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" 0:0. Напомним, что этот матч стал первым официальным для Сандро Шварца на посту главного тренера бело-голубых после возвращения в Россию. Немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством "Динамо" доходило до финала Кубка России и завоевывало бронзовые медали чемпионата страны.
Во втором туре чемпионата России динамовцам предстоит сыграть на выезде с калининградской "Балтикой".