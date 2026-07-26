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Быстров: видимо, с "Динамо" действительно что-то не так

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал ничью в матче "Динамо" - "Крылья Советов" (0:0).
Фото: ФК "Динамо"
По словам Быстрова, никто из "Динамо" ничего не показал во встрече с "Крыльями".

- Не знаю, что случилось с "Динамо" в матче с "Крыльями Советов", но, видимо, с ними действительно что-то не так. Как обычно. Никто из москвичей ничего не показал.

Тренерскому штабу москвичей надо задуматься, что делать в следующем матче. А самарцы молодцы, неплохо сыграли, - приводит слова Быстрова Metaratings.

В первом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" 0:0. Напомним, что этот матч стал первым официальным для Сандро Шварца на посту главного тренера бело-голубых после возвращения в Россию. Немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством "Динамо" доходило до финала Кубка России и завоевывало бронзовые медали чемпионата страны.

Во втором туре чемпионата России динамовцам предстоит сыграть на выезде с калининградской "Балтикой".

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