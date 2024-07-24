"У нас задача — остаться в РПЛ. Роман Гурамович поставил задачу, она не меняется, нужно ее выполнить", - цитирует слова игрока "РБ Спорт".
Напомним, что в рамках 1 тура чемпионата России-24/25 "Факел" уступил в гостевой встрече московскому "Динамо" со счетом 1:3. В составе воронежцев забитым голом отметился Евгений Марков.
В прошлом сезоне "Факел" занял итоговое 11 место, набрав 32 очка в 30 матчах.
Игрок "Факела" Калинин: наша задача - остаться в РПЛ
Игрок "Факела" Игорь Калинин высказался по поводу задач воронежской команды на сезон.
Фото: ФК "Факел"