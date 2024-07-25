- Если это мечта, мне его жаль. Если мечтой является игра в ПАОК, то я не знаю, как это охарактеризовать. У меня слов нет. ЦСКА сильнее - ты играешь дома, в своём родном клубе. ПАОК - что это вообще такое? Еврокубки? Так и в Беларуси тоже еврокубки, вот сейчас играли, проиграли Сан-Марино. Езжай туда, там тоже еврокубки. Андорра, Люксембург - тоже еврокубки, - передаёт слова Широкова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что 26-летний воспитанник клубной академии московского ЦСКА нападающий Фёдор Чалов может перейти в ПАОК из греческого города Салоники. Трансферная стоимость футболиста по оценке портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро, действующий контракт Фёдора с ЦСКА истекает в июне 2025 года.
В текущем сезоне Чалов сыграл 80 минут в выездном матче 1 тура Российской премьер-лиги с "Ростовом" (0:0) и не отметился результативными действиями.
Широков: если ПАОК - мечта Чалова, то я не знаю, как это охарактеризовать. ЦСКА сильнее, играешь в родном клубе
Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал возможный трансфер нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК.
Фото: РПЛ