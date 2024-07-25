- Соболев в "Спартаке" всё лето показывает: я не хочу играть, отпустите меня в "Зенит". Это вообще не секрет. Что делает руководство? Ничего. Что делает тренер? Выставляет его в основном составе в Оренбурге. Зачем, чтобы отдать три очка? Человек не хочет и не будет за вас выкладываться, а у тренера и спортивного директора - ноль реакции. Видимо, нужно было проиграть, чтобы она появилась, - передаёт слова Созина "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 27-летний форвард московского "Спартака" Александр Соболев отстранён тренерским штабом 45-летнего сербского специалиста Деяна Станковича от тренировок с командой на фоне слухов о возможном трансфере нападающего в петербургский "Зенит". В матче 1 тура РПЛ, в котором Соболев принял участие, красно-белые уступили на выезде "Оренбургу" со счётом 0:2 и заняли в турнирной таблице лиги предпоследнюю 15-ю строчку.
В рамках 2 тура Российской премьер-лиги "Спартак" сыграет на выезде с подмосковными "Химками".
Созин: Соболев всё лето показывает - не хочу играть, отпустите в "Зенит". А Станкович выставляет его в Оренбурге
Экс-член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал старт московского "Спартака" в новом сезоне РПЛ на фоне возможного ухода в "Зенит" нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"