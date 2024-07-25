В официальном Telegram-канале московского клуба появилось видеообращение аргентинца. Новобранец красно-белых заявил, что рад играть за спартаковцев.
Пресс-служба "Спартака" в этот четверг объявила о подписании 25-летнего полузащитника, с футболистом подписали контракт на 3 года.
В прошлом сезоне Барко сыграл в 28 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Эсекьель Барко обратился к болельщикам "Спартака" после перехода в клуб
Новичок московского "Спартака", аргентинский атакующий полузащитник Эсекьел Барко обратился к болельщикам красно-белых после официального трансфера.
Фото: fotobaires.com