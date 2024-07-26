"Где он будет играть? Зависит от того, где он хочет жить. Например, если говорим о Москве, есть "Химки". Или "Торпедо", если будет хорошее предложение", - цитирует Алейшо "РБ Спорт".
24-го июля экс-защитник сборной России Марио Фернандес покинул "Зенит" в статусе свободного агента. Ранее представители игрока сообщили, что Фернандес готов рассмотреть возможность продолжения карьеры в России. Напомним, на счету Марио Фернандеса 33 матча в составе национальной сборной России.
С лета 2012-го года до лета 2022-го Марио Фернандес защищал цвета московского ЦСКА. В "Зенит" Фернандес перебрался летом прошлого года из "Интернасьонала". За санкт-петербургский клуб в прошлом сезоне бразилец провел 12 матчей в РПЛ и 6 - в Кубке России.
Алейшо: Марио Фернандес может перейти в "Химки" или "Торпедо", если будет хорошее предложение
Журналист Фабио Алейшо поделился мнением об экс-защитнике "Зенита" Марио Фернандесе.
Фото: "Матч ТВ"