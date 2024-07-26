"На мой взгляд, Европа точно не закрыта для Георгия. Думаю, он заиграет в Турции и во Франции. Если у Джикии есть предложения, почему бы не попробовать? Я считаю, что у Георгия должно получиться, потому что он очень хороший игрок", - заявил Камоцци.
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в статусе свободного агента в конце прошлого сезона. Контракт с бывшим защитником сборной России подошел к концу и продлен не был. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ряду московских клубов было предложено подписать Джикию. В числе претендентов на игрока, в частности, назывался "Локомотив".
Ранее агент Георгия Джикии Вадим Шпинев заявил, что его клиент не собирается вести переговоры с клубами РПЛ. По словам агента, интерес к защитнику проявляют клубы из чемпионата Турции.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: Европа для Джикии не закрыта, он может заиграть в Турции и Франции
Экс-советник Леонида Федуна в бытность президентом московского "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал слухи о возможном отъезде экс-капитана красно-белых в Европу.
Фото: "Чемпионат"