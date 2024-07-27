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Мостовой: буду рад, если Барко сможет заменить Промеса в "Спартаке", но последние дорогие трансферы себя не оправдали

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из "Ривер Плейта" в "Спартак".
Фото: РИА Новости
"Буду рад, если Барко станет лучшим игроком РПЛ и заменит Промеса. В любой другом случае платить такие деньги за футболиста - перебор. Но последние дорогостоящие приобретения "Спартака" себя не оправдали, поэтому особо не верится в то, что Барко станет звездой", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

25-го июля московский "Спартак" объявил о приобретении аргентинского атакующего полузащитника "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко. По данным СМИ, сумма трансфера 25-летнего игрока составила 14 миллионов евро. Сам Барко подписал с красно-белыми 3-летний контракт.

В зимнее трансферное окно "Спартак" подписал коста-риканского нападающего "Твенте" Манфреда Угальде. За трансфер столичная команда заплатила 13 миллионов евро. В весенней части прошлого сезона на счету Угальде 0+0 по системе гол+пас в 12-ти играх РПЛ.

Нидерландский форвард Квинси Промес покинул "Спартак" летом по истечении срока действия контракта. В 2024-м голу он не принимал участия в матчах красно-белых из-за ареста в ОАЭ. Нидерланды пытаются добиться экстрадиции футболиста. На родине он обвинен в контрабанде наркотиков.

Александр Мостовой Спартак Эсекьель Барко Квинси Промес Российские трансферы
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