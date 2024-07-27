"Доволен, что команда второй матч подряд не пропустила. Мы могли забить больше. Не понравились мне последние 15 минут первого тайма. Поздравляю ребят с победой. У нас есть костяк команды, но нужны усиления, будут игроки на выход. Бистрович - тот парень, который выступал в аренде. Сейчас он хорошо провел сбор и получил свое время", - заявил Николич.
Московские "армейцы" одержали уверенную победу в выездном матче в Нижнем Новгороде против "Пари НН". Голами в составе столичного клуба отметились нападающий Тамерлан Мусаев, защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков. Победа с сухим счетом позволила ЦСКА набрать 4 очка и сравняться в турнирной таблице РПЛ с "Ростовом", матч против которого в 1-м туре завершился вничью (0:0).
"Пари НН", в свою очередь, потерпел второе домашнее поражение подряд. В 1-м туре нижегородцы уступили "Рубмну" (2:4). После 2-х матчей команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Николич: доволен, что ЦСКА не пропустил второй матч подряд. Команде нужны усиления
Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над "Пари НН" (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"