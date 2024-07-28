"Мы встречались не так давно, предложение действительно поступило. Насколько понял, интерес ко мне был не только как к игроку, но и с прицелом на тренерство. Обсудили тему с Васей, сказал, что ещё хочу поиграть на высоком уровне. Когда закончу, вернёмся к разговору, надеюсь", - процитировала Глушакова пресс-служба клуба.
В конце прошлого сезона Денис покинул армянский клуб "Урарту" и в летнее трансферное окно присоединился к вышедшим в Российскую Премьер-Лигу "Химкам". Ранее 38-летний хавбек уже выступал за красно-черных в сезоне-2022/23, также в карьере экс-футболиста сборной России были грозненский "Ахмат", "Пари НН", московский "Спартак" и "Локомотив". В текущем сезоне Глушаков успел провести несколько минут, выйдя на замену в концовке матча "Химок" и "Динамо Мх" в первом туре РПЛ.
Глушаков - о приглашении Басты перейти в СКА-Ростов: сказал Васе, что хочу ещё поиграть на высоком уровне
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что рэпер Баста (Василий Вакуленко) приглашал его в свой клуб СКА-Ростов.
Фото: ФК "Химки"